По словам Алексея Гончарова, авария произошла из-за плохого состояния дорожного покрытия

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Причиной аварии с участием исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексея Гончарова, в которой погибла женщина, стало плохое состояние дорожного покрытия. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"21 июля поздно вечером <...> произошло ДТП с участием автомобиля, которым я управлял. В результате плохого состояния дорожного покрытия произошел наезд на неровности. Машину выбросило на встречную полосу. Автомобиль потерял управляемость. Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения", - написал он.

Гончаров добавил, что он не снимает с себя ответственности за произошедшее и находится на связи с родственниками погибшей женщины. Он выразил им соболезнования и сообщил, что возьмет на себя все, что необходимо для них организовать.

По данным следствия, 21 июля около 23:00 (17:00 мск) на федеральной трассе Иркутск - Чита Mercedes-Benz Гончарова выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Fielder. Пассажир Toyota позже умерла в больнице.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).