В пресс-службе Мособлпожспаса сообщили, что большинство жителей решили остаться на месте, ожидая снижения уровня воды

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Пять человек переправлены из отрезанного от сообщения СНТ в Истринском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе Мособлпожспаса.

"В результате обрушения моста около 70 человек оказались полностью отрезаны от транспортного сообщения - фактически они находятся на изолированном участке суши. Пять человек изъявили желание покинуть территорию", - сказали в организации.

Спасатели организовали переправу на 500 м ниже по течению от места обрушения моста. Через реку Песчаную натянули страховочный трос и перевезли людей на лодке. Большинство жителей решили остаться на месте, ожидая снижения уровня воды. "Спасатели находятся на связи с населением и готовы оказать необходимую помощь", - добавили в Мособлпожспасе.

В понедельник дождями размыло мост в Наро-Фоминском районе. От сообщения отрезаны часть деревни Алексино, СНТ "Верейское" и "Исьма". В Истринском районе после разрушения моста отрезаны несколько десятков домов в СНТ "Юбилейный".