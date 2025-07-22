Главного редактора Telegram-канала Baza задержали за дачу взятки

Также задержали его коллегу

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Главный редактор Telegram-канала Baza и его коллега задержаны в Москве за дачу взятки. Об этом сообщили ТАСС в СК РФ.

"Следователями столичного СК России задержан главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и его коллега, подозреваемые в даче взятки (ст. 291 УК РФ). Они доставлены к следователю для допроса", - сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что в ходе проведения обысков обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, имеющие существенное значение для расследования.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий.