В Москве перекрыли движение на улице Мытная после пожара в жилом доме

На месте работают оперативные службы города

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Движение по улице Мытная в Москве перекрыто после возгорания на четвертом этаже многоквартирного дома, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"В связи с пожаром на Мытной улице, д. 25 перекрыто движение по улице Мытная. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. На месте находится один автобус Мосгортранса для размещения граждан.

Ранее в столичных экстренных службах сообщили о возгорании в двух квартирах и балконе на четвертом этаже жилого дома на Мытной улице. При пожаре пострадали девять человек, один человек погиб. Все пострадавшие были госпитализированы в московские больницы, где им оказывается экстренная медицинская помощь. До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа - им также оказывается скорая помощь.

На данный момент пожар локализован на площади 100 кв. метров. На месте работают 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России. Межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара.