Что известно о пожаре на Мытной улице в Москве

Один человек погиб при пожаре на четвертом этаже жилого дома на Мытной улице в Москве. По последним данным, 10 человек пострадали.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Предварительно установлено, что 23 июля в квартире жилого дома, расположенного на улице Мытной, произошел пожар.
- В столичных экстренных службах сообщили о возгорании в двух квартирах и на балконе на четвертом этаже.
- На месте тушения пожара было задействовано 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.
- Возгорание ликвидировали.
- Движение по улице Мытной после перекрытия восстановили.
Погибшие и пострадавшие
- По последним данным, при пожаре погиб 1 человек, 10 пострадали.
- Всех пострадавших госпитализировали.
- Им оказывается экстренная медицинская помощь.
Расследование
- Межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара.
- Столичный СК организовал доследственную проверку после пожара.
- В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия.