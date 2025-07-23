23 июля, 08:55
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Что известно о пожаре на Мытной улице в Москве

Один человек погиб при пожаре на четвертом этаже жилого дома на Мытной улице в Москве. По последним данным, 10 человек пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Предварительно установлено, что 23 июля в квартире жилого дома, расположенного на улице Мытной, произошел пожар.
  • В столичных экстренных службах сообщили о возгорании в двух квартирах и на балконе на четвертом этаже.
  • На месте тушения пожара было задействовано 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.
  • Возгорание ликвидировали.
  • Движение по улице Мытной после перекрытия восстановили.

Погибшие и пострадавшие

  • По последним данным, при пожаре погиб 1 человек, 10 пострадали.
  • Всех пострадавших госпитализировали.
  • Им оказывается экстренная медицинская помощь.

Расследование

  • Межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара.
  • Столичный СК организовал доследственную проверку после пожара.
  • В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия.
 