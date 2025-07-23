Что известно о пожаре на Мытной улице в Москве

Один человек погиб при пожаре на четвертом этаже жилого дома на Мытной улице в Москве. По последним данным, 10 человек пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Предварительно установлено, что 23 июля в квартире жилого дома, расположенного на улице Мытной, произошел пожар.

В столичных экстренных службах сообщили о возгорании в двух квартирах и на балконе на четвертом этаже.

На месте тушения пожара было задействовано 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.

Возгорание ликвидировали.

Движение по улице Мытной после перекрытия восстановили.

Погибшие и пострадавшие

По последним данным, при пожаре погиб 1 человек, 10 пострадали.

Всех пострадавших госпитализировали.

Им оказывается экстренная медицинская помощь.

Расследование