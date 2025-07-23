В Москве пожар на четвертом этаже жилого дома полностью ликвидировали

Как сообщили в столичном МЧС, пострадали 10 человек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Возгорание в двух квартирах на четвертом этаже жилого дома в Москве полностью ликвидировано. Количество пострадавших выросло до 10 человек, сообщается в Telegram-канале столичного МЧС.

"Пожар полностью ликвидирован. К сожалению, пострадали 10 человек", - говорится в сообщении.

Ранее в столичных экстренных службах сообщили о возгорании в двух квартирах и балконе на четвертом этаже жилого дома на Мытной улице. При пожаре один человек погиб, пострадавшие были госпитализированы в московские больницы, где им оказывается экстренная медицинская помощь. До прибытия пожарно-спасательных подразделений три человека выпрыгнули из окна четвертого этажа - им также оказывается скорая помощь.

На месте тушения пожара было задействовано 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России. Межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара.