В Москве СК проводит проверку по факту пожара в жилом доме на юге города

Следователи столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Столичный СК организовал доследственную проверку после пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК России по Москве.

"Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что 23 июля в квартире жилого дома, расположенного на улице Мытной, произошло возгорание. В результате есть погибший, 10 человек пострадали.

В настоящее время следователи столичного СК работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия.