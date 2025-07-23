Защита главреда Baza назвала готовых за него поручиться, включая Собчак

Письменные просьбы к суду не заключать под стражу журналистов будут представлены защитниками в судебном заседании, отметил адвокат главного редактора издания Глеба Трифонова Алексей Михальчик

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Десятки журналистов, включая Ксению Собчак, готовы поручиться за главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову, чтобы их не заключали под стражу. Об этом журналистам сообщил адвокат Трифонова Алексей Михальчик.

"Уже несколько десятков журналистов, включая Ксению Собчак, выразили готовность выступить поручителями Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой. Их письменные просьбы к суду не заключать под стражу журналистов будут представлены защитниками в судебном заседании", - сказал он. Ранее сообщалось, что следователи СК хотят добиться ареста журналистов Baza.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС, что главный редактор Telegram-канала Baza и его коллега задержаны в Москве за дачу взятки. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации.

В ведомстве добавили, что с делом Трифонова также связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий. Согласно информации собеседника ТАСС в силовых структурах, обвиняемые получали от правоохранителей через интернет-мессенджеры информацию о ЧП и последствиях, а затем переводили деньги за полученные данные.