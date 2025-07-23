23 июля, 16:11

Защита главреда Baza назвала готовых за него поручиться, включая Собчак

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС
Письменные просьбы к суду не заключать под стражу журналистов будут представлены защитниками в судебном заседании, отметил адвокат главного редактора издания Глеба Трифонова Алексей Михальчик

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Десятки журналистов, включая Ксению Собчак, готовы поручиться за главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову, чтобы их не заключали под стражу. Об этом журналистам сообщил адвокат Трифонова Алексей Михальчик.

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"Уже несколько десятков журналистов, включая Ксению Собчак, выразили готовность выступить поручителями Глеба Трифонова и Татьяны Лукьяновой. Их письменные просьбы к суду не заключать под стражу журналистов будут представлены защитниками в судебном заседании", - сказал он. Ранее сообщалось, что следователи СК хотят добиться ареста журналистов Baza.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС, что главный редактор Telegram-канала Baza и его коллега задержаны в Москве за дачу взятки. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации.

В ведомстве добавили, что с делом Трифонова также связано дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (ст. 286 УК РФ) в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. Задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в столичный регион для проведения следственных действий. Согласно информации собеседника ТАСС в силовых структурах, обвиняемые получали от правоохранителей через интернет-мессенджеры информацию о ЧП и последствиях, а затем переводили деньги за полученные данные. 

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