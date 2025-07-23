Его обнаружили в ходе поисково-спасательных мероприятий в Онежской губе, возле острова Варбалуда, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июля. /ТАСС/. Тело одного из туристов, сплавлявшихся на байдарках по Белому морю, предположительно обнаружили в ходе поисков спасатели. Об этом сообщили в Telegram-канале Госкомитета Карелии по безопасности.

Незарегистрированная группа байдарочников сплавлялась по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Из-за ухудшения погоды они прервали маршрут и решили вернуться назад, сообщили в МЧС России 20 июля. Четверых эвакуировали, троих начали искать спасатели.

"В ходе поисково-спасательных мероприятий в Онежской губе Белого моря, возле острова Варбалуда, сегодня утром было обнаружено тело мужчины в спасательном жилете. Предположительно одного из пропавших туристов", - сказано в сообщении.

Тело подняли из воды и доставили на берег. Туда выехали специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы Кемского ПСО и сотрудники полиции. Ранее сообщалось, что в поисках пропавших туристов спасатели осмотрели около 2 тыс. квадратных километров.

В следственном управлении СК по Карелии сообщили, что по факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка. В ведомстве добавили, что в ходе опознания установлена личность погибшего, им оказался один из пропавших туристов. Поиск еще двух участников похода продолжается.