Следственный комитет считает Трифонова и Лукьянову причастными к даче взяток полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление информации

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. МВД РФ после задержания главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой по обвинению в даче взятки полицейским за служебную информацию заявило о неотвратимости наказания за аналогичные преступления и напомнило о возможности лишения свободы на срок до 10 лет сотрудникам ведомства.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, оперативниками Главного управления собственной безопасности МВД России задержаны сотрудники территориальных подразделений органов внутренних дел Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев. Они передавали третьим лицам информацию, которая стала им известной в рамках выполнения служебных обязанностей. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о главном редакторе Telegram-канала Baza Глебе Трифонове и продюсере Татьяны Лукьяновой, обвиняемых в даче взятки группой лиц по предварительному сговору. Они в настоящее время доставлены в суд. Следствие ходатайствует об их аресте.

"В связи с этим считаю необходимым напомнить о неотвратимости уголовного преследования и наказания всех причастных к несанкционированной передаче и получению конфиденциальной информации служебного характера. Предусмотренная законом ответственность за злоупотребление и превышение должностных полномочий предусматривает уголовное наказание вплоть до 10 лет лишения свободы", - сказала Волк. В то же время дача взятки должностному лицу является одним из особо тяжких составов и может повлечь за собой до 15 лет лишения свободы, подчеркнула она.

Волк также рассказала, что в настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. "По результатам будет дана соответствующая правовая оценка всем участникам противоправных действий", - подчеркнула представитель МВД РФ.

Следственный комитет считает Трифонова и Лукьянову причастными к даче взяток полицейским из Краснодара, Красноярского края и Белгородской области за предоставление информации. Согласно информации собеседника ТАСС в силовых структурах, обвиняемые получали от правоохранителей через интернет-мессенджеры информацию о ЧП и последствиях, а затем переводили деньги за полученные данные. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц).