Ирина Волк сообщила, что оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России задержали сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев

ТАСС, 23 июля. МВД России показало видео задержания полицейского, передававшего служебную информацию.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России задержали сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел Белгородской области, Краснодарского и Красноярского краев. Они передавали третьим лицам информацию, которая стала им известной в рамках выполнения служебных обязанностей.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о главном редакторе Telegram-канала Baza Глебе Трифонове и продюсере Татьяны Лукьяновой, обвиняемых в даче взятки группой лиц по предварительному сговору.