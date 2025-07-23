СК провел более 700 ДНК-экспертиз по делу об атаке ВСУ на Ил-76 под Белгородом

Была установлена принадлежность всех образцов биологического материала, изъятого от фрагментов обнаруженных тел, сообщил и.о. директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александр Кречет

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Эксперты Следственного комитета РФ провели более 700 ДНК-экспертиз по делу о крушении Ил-76 ВКС России с украинскими пленными на борту, который был сбит ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил и.о. директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александр Кречет.

"В 2024 году по уголовному делу, возбужденному по факту ракетной атаки ВСУ на военно-транспортный самолет Ил-76 Министерства обороны РФ вблизи села Яблоново Корочанского района Белгородской области, выполнено более 700 молекулярно-генетических экспертиз по идентификации биологических образцов от фрагментарных останков членов экипажа самолета, военнослужащих военной полиции и задержанных украинских военнослужащих", - сказал он в интервью "Российской газете".

По словам Кречета, в результате была установлена принадлежность всех образцов биологического материала, изъятого от фрагментов обнаруженных тел.

24 января 2024 года Вооруженные силы Украины сбили над территорией Белгородской области Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена. На борту находилось 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом. Там подчеркнули, что Киев знал о перевозке пленных для обмена, который должен был состояться в пункте пропуска "Колотиловка", и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных.