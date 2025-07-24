Также 28 рейсов задержано на прилет, сообщили в аэропорту

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Вылет 28 и прилет также 28 рейсов задерживается в аэропорту Сочи после введения в ночь на четверг ограничений на полеты. Об этом сообщили в Telegram-канале воздушной гавани курорта.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи, они действовали с 23:08 мск 23 июля до 03:05 мск 24 июля.

"На данный момент на вылет задержано 28 рейсов (более 2-х часов), на прилет задержано также 28 рейсов (более 2-х часов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что время вылета может корректироваться. Обстановка в терминале сочинского аэропорта спокойная: работают точки общепита, места для отдыха есть во всех секторах, около санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой, а также функционирует комната матери и ребенка.

"В залах работают менеджеры по гостеприимному сервису, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний", - добавили в аэропорту.