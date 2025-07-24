Пассажирский самолет вылетел по направлению из Благовещенска в Тынду и пропал с радаров

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Вылет самолета Ан-24, который пропал в Амурской области, из хабаровского аэропорта проходил штатно. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Хабаровска.

"Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполняющий рейс по маршруту Хабаровск - Благовещенск- Тында, вылетел из аэропорта Хабаровск штатно в 07:36 по местному времени (00:36 мск - прим. ТАСС)", - сообщили в аэропорту.

Пассажирский самолет вылетел по направлению из Благовещенска в Тынду и пропал с радаров. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту самолета, по предварительным данным, находились 43 пассажира, из них 5 дети, и 6 членов экипажа. Для поисков самолета задействованы все необходимые силы и средства.