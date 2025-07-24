К месту потери контакта с судном направили мобильную поисковую группу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Два вертолета с медицинскими бригадами находятся в готовности к вылету на случай обнаружения пропавшего пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По информации ГУ МЧС России по Амурской области, к месту потери контакта с судном направлена мобильная поисковая группа. Также для поиска судна задействован вертолет. В готовности к вылету 2 вертолета с медицинскими бригадами", - говорится в сообщении.

Кроме того, бригады психологов МЧС готовы отрабатывать ситуацию с родственниками пострадавших.