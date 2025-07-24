Все системы города продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы, сообщил глава администрации курорта Андрей Прошунин

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Жителям и туристам в Сочи, который ночью подвергся атаке беспилотников ВСУ, в данный момент ничего не угрожает. Городская инфраструктура работает штатно, сообщил глава администрации курорта Андрей Прошунин.

"Сейчас угроз для жителей, гостей и инфраструктуры нет, все системы города продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы, пока есть некоторые задержки в расписании", - написал мэр курорта в своем Telegram-канале.

В Сириусе также на текущий момент обстановка спокойная, угроз нет, а инфраструктура работает в штатном режиме, рассказал в своем Telegram-канале глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

Сегодня ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны киевского режима. В результате 2 человека погибли, еще 11 пострадали. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавших.