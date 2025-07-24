Его руководителем назначили зампред правительства Александра Суханова, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Приангарья создали специальный штаб по факту крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области.

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Создан штаб, его руководителем назначен зампред правительства Александр Геннадьевич Суханов. По линии Минсоца поручил связаться с семьями членов экипажа", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что глава областного Минтранса Максим Александрович Лобанов должен предоставить список пассажиров. "Находимся на связи с Росавиацией. Вечером еще раз соберемся", - добавил Кобзев. В авиакомпании ТАСС уточнили, что все пассажиры были застрахованы.