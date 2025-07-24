При пожаре в ТЦ Новошахтинска погиб сотрудник пожарной части

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудник пожарной части погиб при пожаре в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области, замначальника службы пожаротушения получил ожоги. Об этом сообщил глава города Сергей Бондаренко.

Что известно о пожаре в торговом центре в Новошахтинске

"К сожалению, есть жертва. Погиб сотрудник 19-й пожарной части. Пострадал заместитель начальника СПТ 3 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по РО. Он доставлен в хирургическое отделение ГБУ РО "Центральной городской больницы" с ожогами нижних конечностей", - написал он в Telegram-канале.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что погиб сотрудник ведомства, еще один пострадал при тушении пожара. Кроме того, работники центра могут находиться в лифте, отметили в министерстве.

Утром в четверг в ТЦ по улице Ленина в Новошахтинске начался пожар. На момент его возникновения посетителей в здании не было.