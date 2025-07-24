{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Прибайкалье "Камаз" врезался в дом

Один человек погиб, сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. "Камаз" врезался в частный жилой дом в Иркутской области, в результате водитель погиб, трое жильцов дома пострадали. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

"50-летний водитель, управляя транспортным средством "Камаз" с прицепом, двигался по автодороге Верхоленск - Магдан, проходящей по улице Космульского деревни Алексеевка, не справился с управлением, совершил съезд с дороги и врезался в жилой дом. В результате водитель скончался от полученных травм на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. В жилом доме находились пять человек, трое из них получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали в Качугскую районную больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Теги
РоссияИркутская область
Крушение Ан-24 в Амурской области
Трутнев пообещал тщательное расследование причин крушения Ан-24
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО отметил, что семьи погибших получат необходимую помощь
Читать полностью