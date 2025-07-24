Экс-главе Тамбовской области Егорову грозит до 15 лет колонии

Он подозревается в получении взятки в размере 84 млн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Лишение свободы на срок до 15 лет грозит бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову, который подозревается в получении взятки в размере 84 млн рублей от бывшего руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова за содействие в его устройстве на госслужбу и общее покровительство.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Егорова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Стефанова - по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Также фигурантами дела стали два их посредника.

Так, санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ предусматривает в том числе штраф в размере от 3 до 5 млн рублей, либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового. Стефанову по ч. 5 ст. 291 УК РФ грозит штраф от 2 до 4 млн рублей либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.