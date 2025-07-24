Бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Его планируют этапировать в Москву.

ТАСС собрал основное о деле.

Предъявленные обвинения

Егоров подозревается в получении взятки в размере 84 млн рублей от бывшего руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова за содействие в его устройстве на госслужбу и общее покровительство, сообщили в правоохранительных органах.

В частности, по версии следствия, Стефанов оплатил в 2023 году трехдневное проживание бывшего чиновника в элитном отеле на берегу Ялты в размере 590 тыс. рублей, приобрел для нужд Егорова машину RAM 1500 за 11 млн рублей, частный дом, внес взнос за квартиру, приобретаемую в ипотеку, и погасил задолженность по кредиту супруги бывшего чиновника.

В отношении Егорова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Стефанова - по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Также фигурантами дела стали два их посредника.

Егорова задержали 24 июля в Тамбове.

С ним проводятся следственные действия.

В рамках уголовного дела проводятся обыски в Москве и Тамбове, бывшего чиновника планируют этапировать в столицу, где изберут меру пресечения.

Стефанов находится под домашним арестом по обвинению в хранении наркотиков.

Ленинский районный суд Тамбова 13 марта арестовал его по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.

Спустя две недели суд смягчил ему меру пресечения, поменяв ее на домашний арест.

О Егорове