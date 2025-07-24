Бывшего главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Его планируют этапировать в Москву.
ТАСС собрал основное о деле.
Предъявленные обвинения
- Егоров подозревается в получении взятки в размере 84 млн рублей от бывшего руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова за содействие в его устройстве на госслужбу и общее покровительство, сообщили в правоохранительных органах.
- В частности, по версии следствия, Стефанов оплатил в 2023 году трехдневное проживание бывшего чиновника в элитном отеле на берегу Ялты в размере 590 тыс. рублей, приобрел для нужд Егорова машину RAM 1500 за 11 млн рублей, частный дом, внес взнос за квартиру, приобретаемую в ипотеку, и погасил задолженность по кредиту супруги бывшего чиновника.
- В отношении Егорова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Стефанова - по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
- Также фигурантами дела стали два их посредника.
- Егорова задержали 24 июля в Тамбове.
- С ним проводятся следственные действия.
- В рамках уголовного дела проводятся обыски в Москве и Тамбове, бывшего чиновника планируют этапировать в столицу, где изберут меру пресечения.
- Стефанов находится под домашним арестом по обвинению в хранении наркотиков.
- Ленинский районный суд Тамбова 13 марта арестовал его по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.
- Спустя две недели суд смягчил ему меру пресечения, поменяв ее на домашний арест.
О Егорове
- Егоров был губернатором Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024 года.