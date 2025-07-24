В Амурской области после крушения Ан-24 ввели режим ЧС

Его ввели для мобилизации всех сил и средств, сообщил губернатор региона Василий Орлов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в Амурской области после крушения самолета Ан-24, на борту которого находились около 40 пассажиров и 6 членов экипажа. Оперативный штаб будет работать в круглосуточном режиме, сообщил губернатор региона Василий Орлов.

"Для координации работы по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" организовали оперативный штаб. Он будет работать круглосуточно. Для мобилизации всех сил и средств в регионе ввели режим ЧС", - написал он.

Он также выразил соболезнования родственникам и сообщил, что вся необходимая помощь им будет оказана.

Ранее в МЧС сообщили, что наземная группировка спасателей продолжает следовать на место ЧП. Ей осталось преодолеть порядка 3 км по труднопроходимой гористой местности.