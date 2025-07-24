В компании заверили, что окажут семьям погибших материальную помощь

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пятеро сотрудников "Российских железных дорог" (РЖД) погибли в катастрофе самолета Ан-24 под Тындой, сообщили в холдинге.

"Среди погибших в катастрофе Ан-24 под Тындой пятеро наших работников", - говорится в сообщении.

По данным РЖД, в служебную командировку этим бортом направлялись замначальника Дальневосточной дирекции тяги Сун-Цо-Жен Николай и Лапшов Дмитрий - главный инженер строительно-монтажного треста №16 АО "РЖДстрой". В отпуск с семьей летел ведущий инженер по эксплуатации технических средств Хабаровской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Шиян Сергей. А из отпуска в Тынду возвращались супруги-врачи ЧУЗ "РЖД-медицина" Найденова Галина, заведующий отделением - врач акушер-гинеколог, и Найденов Алексей, врач функциональной диагностики.

"Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Это невосполнимая потеря для всех нас. РЖД окажут семьям погибших материальную помощь", - добавили там.