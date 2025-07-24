Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области сообщила, что мужчина также подозревается в публичном оправдании нацизма

ВОЛГОГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Волгограда арестовал в четверг администратора одного из Telegram-каналов Михаила С., подозреваемого в вымогательстве и публичном оправдании нацизма. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что следователи СК возбудили уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 163, п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ в Волгограде в отношении администратора интернет-канала за вымогательство и публичное оправдание терроризма, фигурант был задержан. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона, фигурант дела - экс-глава Тракторозаводского района Волгограда, экс-депутат Волгоградской городской думы, политолог, автор интернет-СМИ "Остров свободы" Михаил Серенко. Его имя также связывают с закрытым анонимным Telegram-каналом "Остров свободы".

"Постановлением Центрального районного суда г. Волгограда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 18 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе-сентябре 2024 года фигурант, являясь администратором, модератором и автором одного из каналов в интернете, опубликовал в нем материал, содержащий порочащие сведения в отношении жителя Волгограда. В дальнейшем автор канала потребовал от мужчины передать ему денежные средства в размере 300 тыс. рублей за прекращение распространения позорящих публикаций. Потерпевший от передачи средств отказался. С сентября 2024 года по февраль 2025 года на канале начали регулярно размещаться посты, порочащие имя мужчины, а в феврале ему поступил повторный звонок с новым требованием - перевести уже 350 тыс. рублей. В противном случае подозреваемый пригрозил продолжить распространение подобных материалов.

Кроме того, в марте 2025 года фигурант разместил в своем аккаунте для неограниченного круга пользователей тексты, содержание которых, согласно заключению психолого-лингвистической экспертизы, содержат совокупность признаков реабилитации нацизма, в том числе в форме отрицания фактов, установленных приговором Международного военного трибунала.

По адресам проживания фигуранта дел, а также по месту жительства его помощницы проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации и иные предметы, имеющие значение для расследования.