Работу лагеря приостановили

УЛАН-УДЭ, 24 июля. /ТАСС/. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после заболевания детей в частном санаторно-оздоровительном лагере в Республике Бурятия, сообщает региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале.

"С 22 июля 2025 года у нескольких детей разных возрастных групп, отдыхавших в детском санаторно-оздоровительном лагере, расположенном на побережье озера Щучье на территории Селенгинского района Республики Бурятия, были обнаружены симптомы норовирусной инфекции. <…> по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа лагеря приостановлена, дети получают медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора ТАСС сообщили, что в детском лагере "Родник" у 24 человек обнаружили норовирусную инфекцию. В ведомстве пояснили, что речь идет о детях и работниках лагеря.