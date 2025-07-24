Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Рейсовый автобус с семью пассажирами врезался в барьерное ограждение в Мытищах, информация о пострадавших не поступала. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 15:30 мск около одного из домов, расположенных на улице Мира. "По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом марки ПАЗ, совершил наезд на металлическое барьерное ограждение. В салоне находились 7 пассажиров. В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

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