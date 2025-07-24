Начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева и оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД "Красноярское" Сергея Ковалева заключили под стражу сроком на 1 месяц 27 суток

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева и оперуполномоченного отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергея Ковалева, обвиняемых в получении взятки от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий.

Об сообщила пресс-служба суда.

"Суд постановил заключить под стражу сроком на 1 месяц 27 суток", - сказано в постановлении. Ранее суд арестовал на тот же срок по этому делу старшего оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД по Белгороду Александра Селиванова.