Авиакомпания выразила соболезнования и слова сочувствия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" окажет содействие в организации перевозки на собственных рейсах родственников погибших при крушении самолета Ан-24 в Амурской области.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Уральские авиалинии окажут содействие в организации перевозки на собственных рейсах родственникам пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Амурской области. Для оформления билетов необходимо обратиться в контакт-центр по выделенной линии 88007009160. Примите наши самые искренние соболезнования и слова сочувствия", - сказано в сообщении.