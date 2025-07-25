Повреждение произошло из-за намеренного вмешательства в работу оборудования подстанции и хищения контрольного кабеля

ВЛАДИВОСТОК, 25 июля. /ТАСС/. Причиной массового отключения электричества в Чугуевском муниципальном округе стало хищение кабеля на местной подстанции. Об этом сообщили в Telegram-канале Приморские электрические сети АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания" (ДРСК).

Накануне более 20 тыс. человек остались без электроснабжения в Чугуевском муниципальном округе Приморского края после аварийного отключения на местной подстанции.

"Причиной повреждения стало намеренное вмешательство в работу электрооборудования путем хищения 6 метров контрольного кабеля на подстанции 220 кВ Чугуевка. Работы по устранению повреждения и прокладке нового кабеля продолжались всю ночь. К утру 25 июля электроснабжение остававшийся части потребителей Чугуевского района было полностью восстановлено", - сообщили в ДРСК.

Там добавили, что уже написали заявление в полицию. Неизвестные поставили под угрозу надежность работы электросетевого комплекса. В компании напомнили, что в соответствии со статьей 158 УК РФ проникновение на энергообъекты и кража оборудования наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, а также штрафом в размере до 1 млн рублей.