"Хабаровские авиалинии" помогут семьям погибших при крушении Ан-24

Авиакомпания обеспечит размещение родственников пострадавших в гостиницах Хабаровска, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 25 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" поможет семьям погибших при крушении самолета Ан-24, которое произошло в Амурской области, с размещением в гостиницах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

"Авиакомпания "Хабаровские авиалинии" обеспечит размещение родственников пострадавших в авиакатастрофе в гостиницах города Хабаровска", - говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор Хабаровского края, семьям каждого из погибших жителей региона выплатят по 1 млн рублей. Родственникам также помогут выехать на место трагедии. В Амурской области и в Хабаровском крае объявлен траур.