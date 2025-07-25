Аэропорт готов предоставить, в частности, бесплатное посещение бизнес-зала и индивидуальное сопровождение на всех этапах прилета и вылета

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Аэропорт Благовещенска Амурской области готов оказать сервисную поддержку родственникам погибших при крушении самолета Ан-24, добирающимся до места трагедии через аэропорт Благовещенска. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Со своей стороны аэропорт Благовещенска готов оказать всестороннюю сервисную поддержку родственникам погибших, которые добираются до места трагедии транзитом через воздушную гавань областного центра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аэропорт готов предоставить бесплатное посещение бизнес-зала и индивидуальное сопровождение на всех этапах прилета и вылета, а также бесплатные парковочные места для автомобилей.

"Для получения помощи можно обратиться на ресепшн бизнес-зала или позвонив по телефону: +7 924 448-68-52. Заранее предупредить о необходимости бесплатного парковочного места можно по телефону: +7 924 681-41-60", - отметили в аэропорту.