Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что родным погибшего окажут помощь

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Житель Красноярска оказался среди погибших пассажиров самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области. Семье красноярца окажут помощь, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Среди погибших в авиакатастрофе в Амурской области был наш земляк, житель Красноярска. <…> Выражаю искренние соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа, погибших в результате этой трагедии. Красноярский край скорбит вместе с вами", - написал Котюков.

По словам губернатора, родным погибшего красноярца будет оказана помощь.