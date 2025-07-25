Определяется круг родственников для предоставления выплат, сообщила замминистра социальной защиты населения Амурской области Галина Шелкова

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Семьи погибших при крушении Ан-24 в Амурской области получат федеральные выплаты и средства из областного бюджета. Об этом сообщила замминистра социальной защиты населения региона Галина Шелкова.

"Мы сейчас <...> определяем круг родственников для предоставления выплат пострадавшим семьям, как по линии федерального бюджета, так и за счет средств бюджета области", - сказала Шелкова в видео, которое опубликовано в Telegram-канале правительства региона.

Страховые выплаты родственникам выделит авиакомпания "Ангара".

Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС. Заведено уголовное дело.