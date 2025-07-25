Также, в частности, авиакомпания "Аэрофлот" выразила готовность помочь в доставке родственников пассажиров в Тынду и обратно

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Ангара" берет на себя затраты на перевозку погибших в катастрофе Ан-24 в Приамурье к местам захоронения, сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

"Затраты на перевозку погибших к местам захоронения берет на себя авиакомпания "Ангара", - говорится в сообщении.

Кроме того, авиакомпании "Аэрофлот", "Аврора", Nordwind, NordStar и S7 выразили готовность помочь в доставке родственников пассажиров в Тынду и обратно. Для этого необходимо обратиться в контакт-центры авиакомпаний, уточнили в кабмине.