Санавиация Ростеха помогла эвакуировать из Сочи пострадавшего от атаки БПЛА

Мужчина получил тяжелые осколочные ранения нижних конечностей, сообщили в госкорпорации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Национальная служба санитарной авиации (НССА) обеспечила срочную медицинскую транспортировку пострадавшего в результате массированной атаки дронов в Сочи пациента, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

"Экипаж вертолета "Ансат" нашей Национальной службы санитарной авиации (НССА) обеспечил срочную медицинскую транспортировку пациента, пострадавшего в результате массированной атаки дронов в Сочи", - говорится в сообщении.

38-летний мужчина получил тяжелые осколочные ранения нижних конечностей. Пациента было решено незамедлительно направить в Краснодар для прохождения специализированного лечения и последующей реабилитации.

"На помощь вылетел "Ансат" НССА. Машина менее чем за час доставила пострадавшего в Краевую клиническую больницу №1. Во время перелета медики непрерывно контролировали состояние пациента с использованием специального медоборудования на борту воздушного судна", - отметили в НССА.

В настоящее время НССА работает в 54 регионах России, в Краснодарском крае - с 2023 года. За это время служба оказала помощь около 700 жителям региона, включая почти 100 детей.