Борт доложил о разгерметизации после взлета

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Пассажирский Boeing-737, выполнявший рейс Новосибирск - Сочи и доложивший о разгерметизации после взлета, благополучно вернулся в аэропорт вылета. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Толмачево. Будет проверено его техническое состояние и выявлена причина неполадки", - сказал собеседник агентства.

Борт провел в воздухе почти три с половиной часа, большую часть времени он вырабатывал топливо, готовясь к посадке.