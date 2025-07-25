Самолет авиакомпании S7 Airlines, вылетевший в Сочи, возвращается в аэропорт вылета в Новосибирске, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево. Возвращение осуществляется по техническим причинам.

ТАСС собрал основное об инциденте.

Причины

Boeing-737 выполнял рейс Новосибирск - Сочи.

Борт вылетел из Толмачево в 11:35 по местному времени (07:35 мск).

Командир самолета уведомил диспетчеров аэропорта о возвращении, используя код "7700" (указание общей чрезвычайной ситуации), следует из данных сервиса Flightradar.

После взлета экипаж доложил о возможной разгерметизации, сообщили ТАСС в авиационных службах.

Экипаж принял решение о возврате для проверки систем герметизации и наддува, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Возвращение

Самолет должен приземлиться в аэропорту вылета приблизительно около 14:30 по местному времени (10:30 мск), сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Воздушное судно уже совершило несколько кругов над местностью в Новосибирской области.

В настоящее время самолет вырабатывает топливо в зоне ожидания аэропорта на высоте 2 тыс. м.

Реакция властей