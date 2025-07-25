Названа предварительная причина ЧП в многоэтажном доме в Саратове

Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Ей стала утечка газа, сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Утечка газа рассматривается как предварительная причина ЧП в многоэтажном доме в Саратове.

Об этом сообщил глава Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

"На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие. Предварительная причина - утечка газа", - сообщает он.

Бусаргин также не исключил риска дальнейшего обрушения дома и отметил, что предстоит обследование здания. На месте развернут оперативный круглосуточный штаб, в ближайшее время начнет работу горячая линия.

"Первоочередная задача сейчас - оперативно провести поисково-спасательные работы и оказать помощь всем пострадавшим. Все медицинские службы работают в усиленном режиме", - добавил глава региона.

Дороги между домами вблизи поврежденного от взрыва газа 10-этажного дома на улице Блинова перекрыты для частного транспорта, сообщает корреспондент ТАСС. Проехать могут только служебные автомобили. На подъезде к месту ЧП также сформировались небольшие пробки. Около дома сейчас находятся сотни жителей, некоторые из них с домашними животными. Территория около дома ограждена сигнальной лентой, граждан за нее не пускают. Специалисты занимаются разбором завалов, на месте также работает спецтехника.