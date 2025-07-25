В округе Запорожской области из-за атаки ВСУ остановили движение автобусов

Жителей призвали по возможности оставаться дома

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Пологовского муниципального округа Запорожской области объявили об остановке движения общественного транспорта из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации округа.

"В связи с угрозой террористических атак со стороны ВСУ временно отменяется движение районных автобусных рейсов на территории округа. Движение автобусных маршрутов возобновится после стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.

Жителей призвали по возможности оставаться дома, избегать поездок на автомобилях и мотоциклах.

Ранее в администрации заявили, что ВСУ продолжают террористические атаки БПЛА по городу Пологи и близлежащей территории.