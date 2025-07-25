Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов сообщил, что также анализируются документы о погоде и аэронавигационной проводке

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Дальневосточная транспортная прокуратура проверяет работу диспетчеров после крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщает Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В рамках проводимой проверки истребованы и анализируются документы о погоде, аэронавигационной проводке, а также документы, свидетельствующие о квалификации диспетчеров. Исследуются документы ранее проведенных проверок контрольно-надзорных органов, а также иная документация", - сообщил заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов, запись опубликована в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что прокуратура координирует деятельность правоохранительных и контрольно-надзорных органов на месте происшествия. Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что рассматриваются две основные версии случившегося - техническая неисправность и ошибка пилотов.