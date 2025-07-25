Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что специалисты на месте ЧП обеспечены всем необходимым

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте взрыва в доме в Саратове будут продолжаться в ночные часы. Об этом сообщил губернатора Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

"Специалисты на месте обеспечены всем необходимым, применяется вся необходимая техника и оборудование. Поисково-спасательные работы будут продолжаться и в ночные часы. Параллельно на месте в круглосуточном режиме дежурят врачи. Для обеспечения безопасности территория оцеплена сотрудниками полиции", - сообщил Бусаргин.

Планируется, добавил губернатор, что специалисты приступят к полному обследованию здания 26 июля утром. После завершения всех мероприятий будет приниматься решение о возможности допуска жильцов в квартиры.