В штаб после ЧП в Саратове обратились 35 человек

Губернатор области Роман Бусаргин сообщил, что троим понадобилась психологическая помощь

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в штаб после обрушения части дома в Саратове обратились 35 человек, 3 понадобилась помощь психологов.

"Всего на данный момент в штаб обратились 35 человек, 3 понадобилась психологическая помощь, сейчас с ними работают специалисты. Для полного размещения людей подготовлена гостиница "Сокол", доставка туда осуществляется централизованно автобусом", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

По его словам, на базе пункта временного размещения в школе №103 организовано горячее питание для эвакуированных жильцов дома. Там же граждане могут обратиться к специалистам по любым вопросам, в том числе по оформлению документов.

По словам губернатора, специалисты приступят к полному обследованию здания 26 июля утром после завершения работ по разбору завалов. Затем примут решение о возможности допуска жильцов в квартиры.