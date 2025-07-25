Дело о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве переквалифицировали на теракт

Установлено, что один из сообщников привез классическую противопехотную мину, но со специальным взрывателем

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о взрыве в ЖК "Алые паруса" в Москве в феврале текущего года, в результате которого погиб глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армен Саркисян, переквалифицировали с убийства на теракт. Об этом в интервью "Московскому комсомольцу" рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Москве Максим Денисов.

"Дело об убийстве Саркисяна мы действительно переквалифицировали на теракт. В расследовании имеется значительный прогресс. По нашему мнению, подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет", - сказал он.

По словам Денисова, установлено, что один из сообщников привез классическую противопехотную мину, но со специальным взрывателем: отдельно заложенный пластид, который, скорее всего, подорвали дистанционно, а от него уже сработала основная мина. Не менее двух других осуществляли наблюдение. Один фигурант сразу после взрыва уехал из России и сейчас заочно привлечен. При этом следователь отметил, что исполнитель, погибший на месте, действовал осознанно. "У него родственники на Украине - дочь. Возможно, ему обещали деньги", - добавил следователь о мотиве преступника.