СК: теракт в ЖК "Алые паруса" реализовали через этнический криминалитет

По словам руководителя первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Москве Максима Денисова, подрыв был совершен по заказу украинских властей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. В интервью "Московскому комсомольцу" руководитель первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК России по Москве Максим Денисов сообщил, что теракт в ЖК "Алые паруса" в Москве был реализован через этнический криминалитет.

"По нашему мнению, подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет", - сказал он.

Взрыв в ЖК "Алые паруса" произошел утром 3 февраля. В результате погиб глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики Армен Саркисян. Также погиб его охранник, еще трое пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.