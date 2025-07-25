Глава ведомства Александр Куренков уточнил, что в Жуковском в готовности к вылету находится самолет министерства с медицинскими модулями

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. МЧС России готово предоставить самолет для эвакуации пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Саратове на лечение в Москву в случае такой необходимости. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков на оперативном совещании, которое он провел на месте ЧС.

Он поручил обеспечить оказание комплексной медицинской помощи по жизненным показателям пострадавшим. "В случае необходимости своевременно подавайте заявки на проведение санитарно-авиационной эвакуации пострадавших граждан. Мы к этому готовы", - сказал министр.

Он уточнил, что в Жуковском в готовности к вылету находится самолет МЧС с медицинскими модулями.