На месте аварии работает следственно-оперативная группа

ТАМБОВ, 26 июля. /ТАСС/. Число пострадавших в результате наезда автомобиля на группу пешеходов в Тамбове увеличилось до трех. Об этом сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции Тамбовской области Сергей Обухов.

"25 июля примерно в 21:10 на выезде из города Тамбов в сторону села Лысые Горы, это улица Мичуринская в районе дома №234, водитель автомобиля "Калина", мужчина 2001 года рождения, при проезде пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора допустил наезд на четырех пешеходов, которые уже начали переходить проезжую часть. В результате наезда на месте погибла женщина пешеход 1980 года рождения, еще троих пешеходов доставили в лечебные учреждения. Среди них несовершеннолетний мальчик 2013 года рождения", - сказал Обухов.

По его словам, в настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в оперативных службах сообщали ТАСС, что в результате ДТП погибла женщина 1980 года рождения, травмы получили ребенок 2013 года рождения и женщина 1986 года рождения.