Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Также изъяты камеры видеонаблюдения и вся соответствующая документация, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Более 100 человек допрошены следователями в рамках расследования ЧП после взрыва газа в многоэтажном доме по улице Блинова в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Саратовской области.

"Следователями и криминалистами произведено значительное количество следственных действий, изъяты камеры видеонаблюдения и вся соответствующая документация. Произведены осмотры места происшествия, назначены судебные экспертизы, более 100 лиц допрошены следователями", - сообщает пресс-служба.

День траура объявлен 26 июля в Саратове.