Как отметили в МЧС, на месте авиакатастрофы продолжает работать оперативный штаб

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Психологи МЧС по горячей линии отработали более 300 обращений после крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"Экстренную помощь оказывают психологи МЧС России и РСЧС. Продолжают работы телефоны горячей линии Центра экстренной психологической помощи МЧС России 8 (800) 775-17-17 и ГУ МЧС России по Амурской области 8 (4162) 53-99-99. На них уже поступило более 300 обращений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте авиакатастрофы продолжает работать оперативный штаб МЧС. Спасатели круглосуточно помогают следственным органам в проведении поисковых и оперативно-следственных мероприятий. На месте организован полевой лагерь, развернут узел связи.

Всего на месте происшествия работают 249 специалистов и 31 единица техники, привлечены 123 человека и 17 единиц техники.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. Фрагменты разбившегося самолета разбросаны на площади 1 га, сообщили в оперативных службах. Найденные бортовые самописцы, предварительно, пригодны для расшифровки. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело. Специалистами рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность или ошибка пилотов.