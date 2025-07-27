Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, а также осматриваются изъятые предметы и документы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 июля. /ТАСС/. Следователи в Амурской области изъяли два двигателя упавшего Ан-24, осмотр воздушного судна находится в завершающей стадии, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"Изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна. Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна. Продолжаются допросы потерпевших и свидетелей. Осматриваются изъятые предметы и документы", - сообщает ведомство.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" разбился 24 июля после захода на посадку в аэропорту Тынды в Амурской области. На борту находились 48 человек, включая 6 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета обнаружили на склоне горы в 16 км от Тынды. Фрагменты разбившегося самолета разбросаны на площади 1 га, сообщили в оперативных службах. Найденные бортовые самописцы, предварительно, пригодны для расшифровки. В связи с авиакатастрофой в Амурской области введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело. Специалистами рассматриваются две основные версии крушения: техническая неисправность или ошибка пилотов.