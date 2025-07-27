Проход в другие два подъезда жилого здания остается закрыт, сообщили в ГУ МЧС по региону

САРАТОВ, 27 июля. /ТАСС/. Жильцы трех из пяти подъездов в доме №2 на улице Блинова в Саратове, где произошел взрыв газа, могут вернуться в квартиры. Проход в другие два подъезда остается закрыт, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Где есть угроза, [прохода] нет. [Улица] Блинова, [дом] 2: в 5-й и 4-й подъезды не пропускают. <…> с 1 по 3 подъезды - с 26 июля жилые", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что также закрыт для прохода подъезд №2 в соседнем доме на улице Блинова, 4. Работы на месте ЧП продолжаются.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев сообщил, что нахождение в 1-м, 2-м и 3-м подъездах в доме, где произошел взрыв, признано безопасным. Водоснабжение организовано там по временной схеме, электроснабжение подается в штатном режиме.